Come ricordano i colleghi della Gazzetta dello Sport, in giornata si riunirà la commissione riforme della Lega Serie A che, sul tavolo, metterà anche il tema delle seconde squadre tra quelli all’ordine del giorno. Si parlerà di ipotesi come l’abbassamento dell’età (da Under 23 a Under 22) e nuove regole sull’impiego alternato di un calciatore tra prima e seconda squadre, modifiche che potranno essere portate al Consiglio Federale di giovedì. Tra i club interessati - chiosa la rosea - ci sono Sassuolo, Roma, Torino, Inter, anche se la strada è ancora lunga.