"L’Inter non sceglie. Non vuole farlo, sente di poter riempire il calendario di impegni e di gioie, di fatiche e di sorrisi. E di notti d’oro, come quella col Benfica. Il secondo tempo di San Siro ha regalato una convinzione. L’ha regalata ai tifosi, certo. Ma ancor di più a Simone Inzaghi e ai suoi giocatori: si può correre ovunque, si può lottare per lo scudetto senza rinunciare all’idea di ripetere il cammino della scorsa stagione in Champions". Questo quanto sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport: ad Appiano nessuno intende lasciare qualcosa di intentato. Avanti al massimo sempre e comunque. E la rosea sceglie 5 motivi per cui la cosa sarebbe fattibile.

Il primo riguarda l'attacco: macchina da gol e ancora non arrivano a rete i difensori. Secondo: la rosa è profonda e ci sono ancora diverse potenzialità inespresse, come ad esempio Cuadrado che si è visto poco o Frattesi solo in parte. Terzo: la mentalità è da grande, logica conseguenza di una finale Champions affrontata a quel modo. Quarto: il club è pronto a rinforzarsi sul mercato a gennaio. Si guarda in particolare all'attacco, anche considerando il ko di Arnautovic: occhio a Taremi. Quinto: l'ambiente è sano, tifosi e squadra sono un corpo solo. Così nulla è impossibile. L'Inter ci crede e fa bene.