Romelu Lukaku vuole i 90. Non inteso come il numero che porta sulle spalle, ma come i minuti di cui va a caccia in campo. E questa sera, contro l'Udinese, potrebbe essere la volta buona. Il belga non gioca una partita intera orma da prima di Ferragosto, dalla prima giornata di campionato a Lecce. Per tornare in piena forma Romelu ha bisogno di giocare e di ritrovare fiducia sia sul piano fisico che su quello mentale.

"Lukaku è convinto che manchi solo un po’ di continuità per sentire la fiducia passata - si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport -. Nessuno, in fondo, conosce il suo fisico come lui: è una macchina complicata e fragile senza la giusta manutenzione, come ha dimostrato questa stagione con appena due reti a referto e molte speranze tradite. Proprio per questo, lo stesso Rom sa che i 90’ in campo sono ormai la premessa per ogni possibile crescita sul campo: non è un tema di cui serve discutere con l’allenatore — il rispetto dei ruoli non è in discussione ad Appiano –, ma è in parte un’evidenza che arriva dal passato".

Per ora la coppia Lautaro-Dzeko è in cima alle preferenze di Inzaghi per la serata di mercoledì contro il Porto: toccherà a Lukaku fargli cambiare idea, provando anche a convincere la società a sciogliere i dubbi sul prestito-bis, al momento tutt’altro che scontato al momento.