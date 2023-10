Avvio con il turbo per Romelu Lukaku alla Roma. Big Rom ha finora messo in tasca 5 reti in 7 partite, sfoderando un inizio di stagione folgorante. Un avvio sprint che il belga in passato aveva avuto solo con Manchester United e Inter, come ricorda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "I cinque gol segnati in sette partite giocate, infatti, lo pongono sul podio delle sue prestazioni in carriera. Solo nel primo anno nel Manchester United – peraltro allenato da José Mourinho – e nel secondo all’Inter (guidato da Antonio Conte) ha fatto meglio. Quanto basta per pensare che i margini di crescita siano ancora parecchi".