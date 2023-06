Il Napoli guarda ovviamente tutte le squadre dall'alto verso il basso nelle pagelle del campionato stilate dalla Gazzetta dello Sport. Voto 10 alla squadra di Luciano Spalletti, dominatrice assoluta dal torneo. Un voto in meno alla Lazio, seconda della classe, mentre sul gradino più basso del podio si sistema a sorpresa il Monza (voto 8). Sufficienza per il Milan, 5,5 alla Juve, l'Inter strappa un 6,5: "Troppe 12 sconfitte e 18 punti dal Napoli per una finalista di Champions. Organico da scudetto. Evita la bocciatura per il terzo posto e, soprattutto, per le energie spese altrove: due trofei e Istanbul".