La vittoria dell'Inter è la notizia più importante per tutto l'ambiente nerazzurro, depresso dopo il ko nel derby. Ma l'altra notizia di rilievo è il ritorno al gol di Lautaro Martinez: una doppietta rigenerante dopo gli stenti di queste prime settimane.

Lo scorso anno - come ricorda la Gazzetta - per Lautaro ogni tiro era quasi un gol. Quest'anno, fino a ieri, invece la porta si era rimpicciolita. E allora per Inzaghi non poteva esserci notizia migliore del risveglio del Toro: un Lautaro finalmente in salute, dopo la lunga rincorsa iniziata ad agosto e passata da vacanze accorciate, noie muscolari, panchine a sorpresa (Manchester) e serate da dimenticare, è un ricostituente.

La doppietta di ieri è un messaggio per se stesso, per il campionato e magari anche per i giurati che a fine ottobre eleggeranno il Pallone d’oro.