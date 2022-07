La Salernitana ha deciso di fare sul serio per Andrea Pinamonti, trovando in poco tempo l'accordo con l'Inter sulla base di 20 milioni. Ma resta da ottenere l'ok dell'attaccante di Cles. "Per convincerlo la Salernitana ha proposto all’attaccante un prolungamento del contratto fino al 2026 e un ingaggio superiore a quello attualmente percepito che, grazie anche ad alcuni bonus, raggiungerebbe i 2 milioni e mezzo a stagione. Basteranno? Non resta che attendere la decisione di Pinamonti", si legge sulla Gazzetta dello Sport. L'alternativa è Piatek dell'Hertha Berlino, mentre appare dura convincere Mertens per il quale il presidente Iervolino ha già presentato un'offerta di ingaggio dopo l'addio al Napoli. Frenata invece su Maupay del Brighton.