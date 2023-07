Anche nel 2023/24 l'Inter rispetterà la 'tradizione'. La prima uscita stagionale dei nerazzurri sarà ancora una volta contro il Lugano: l'appuntamento è segnato in calendario per martedì 18 luglio. "Si tratterà di un allenamento congiunto, che verrà disputato a porte chiuse alla Pinetina - riferisce La Gazzetta dello Sport -. Prima della partenza della formazione di Inzaghi per il Giappone (23) e prima dell'esordio in campionato degli svizzeri (26)".