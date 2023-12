Simone Inzaghi aveva predetto il City agli ottavi, invece l'urna di Nyon ha riservato all'Inter il Cholo Simeone e il suo Atletico. Come spiega la Gazzetta dello Sport, in casa nerazzurro nessuno sottovaluta l'impegno, anzi: sanno bene che la squadra può avere qualche difficoltà contro avversari chiusi, un po' come accadde con il Porto un anno fa. Da vendicare la Supercoppa europea del 2010, era l'Inter post-Triplete allenata da Benitez.

Ma la consapevolezza di Lautaro e compagni è alta grazie al percorso dell'anno scorso e così il sorteggio di ieri è stato affrontato con il massimo della serenità. Le scelte di Inzaghi finora hanno dimostrato come la priorità sia il campionato, ma continuare a dominare in campionato può dare una spinta in più anche in Europa..