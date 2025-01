Difesa eccezionale quella dell'Inter in Champions League: la migliore in assoluto e a Praga l'ennesima conferma. Pochissime chance concesse e, in quelle pochissime, ecco Sommer. L'unica rete al passivo porta la firma di Mukiele del Leverkusen, per il resto zero nelle restanti 6 gare.

"E dire che il grande assente là dietro è un certo Francesco Acerbi, il condottiero della difesa impeccabile dello scudetto che adesso è costretto a guardare i compagni battersi senza poter aggiungere la sua grinta e fisicità - si legge sulla Gazzetta -. Il centralone della seconda stella è fuori da due mesi e l’altro giorno ha gettato la spugna sul più bello: niente rifinitura né partenza per Praga, l’appuntamento con il campo è rimandato a data da destinarsi e andrà senz’altro oltre il prossimo impegno di campionato, domenica a Lecce. L’Inter, tuttavia, ha deciso di non intervenire sul mercato: perché la fiducia nel rientro di Acerbi rimane intatta e soprattutto perché chi lo ha rimpiazzato ha tenuto altissimo il livello: De Vrij è tornato agli standard di rendimento e continuità dello scudetto contiano e guida il reparto con esperienza e intelligenza. Bastoni prosegue nel percorso da difensore-ala che ieri lo ha portato all’assist decisivo per Lautaro. Il ritorno di Pavard, poi, ha permesso a Inzaghi di mantenere solidità dietro nonostante l’infortunio di Bisseck: quando il tedesco tornerà a disposizione, tra Lecce e Monaco, il reparto sarà quasi al completo e allora sì che ci sarà da divertirsi".