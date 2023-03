Nel campionato in cui le squadre di vertice, Napoli escluso, seminano sulla loro strada passi falsi in continuazione, l’Inter fa il suo dovere battendo il Lecce in casa. "Perde Spalletti, vanno al tappeto i rossoneri e Simone Inzaghi si gode la 'reazione da uomini'. L’aveva chiesta all’indomani della sconfitta con il Bologna. I nerazzurri non sono proprio guerrieri highlander che mettono a ferro e fuoco il villaggio nemico, ma esperti combattenti che sanno approfittare dei momenti giusti per impadronirsi del bottino", si legge nel pezzo di cronaca del match di San Siro della Gazzetta dello Sport. Dall'altra parte, i salentini non mostrano strenua resistenza, solo una strategia: impedire all’Inter di costruire basso e tagliarle i ponti con l’attacco. Il piano salta quando Lautaro fa correre Gosens e a fine azione Mkhitaryan la mette al sette per l'1-0.