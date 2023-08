"Il nostro grande sogno è quello di vincere la seconda stella per i nostri tifosi: riabbracciarli dopo Istanbul sarà un’emozione. L’obiettivo è vincere trofei e fare più partite possibili". La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione odierna, pone l'accento su queste dichiarazioni rilasciate ieri da Simone Inzaghi, alla vigilia dell'esordio stagionale col Monza, per parlare delle ambizioni scudetto dei nerazzurri. "Anche se con qualche certezza in meno rispetto a inizio luglio, l’Inter parte sempre in prima fila per il titolo, almeno secondo i bookmaker", evidenzia la rosea.

Prima di sottolineare che la rosa è passata da una rivoluzione estiva ma mantenendo la stessa guida per il terzo anno di fila: "La stagione scatta con un allenatore che ha pure allungato il contratto di un anno: la società non voleva che il tecnico iniziasse in scadenza, e la nuova firma fino al 2025 è stata un atto pubblico di fiducia ma pure di responsabilità. Tradotto: questa è ancora fortemente l’Inter di Inzaghi, una squadra “a misura” di Simone. Molto passerà quindi dall’abilità dell’allenatore di plasmare una creatura trasfigurata rispetto a quella arrivata in finale di Champions: è più giovane, più sostenibile per i conti, diversa in molti uomini, ma chi è arrivato è pur sempre in linea ai desideri del tecnico", si legge