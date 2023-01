Un altro elemento della rosa di Inzaghi che potrebbe lasciare subito Milano è Roberto Gagliardini, che pochi giorni fa aveva rivelato la sua voglia di giocare con maggior continuità rispetto a quanto fatto negli ultimi tempi in nerazzurro. "Il Nottingham Forest sta seriamente pensando a Gagliardini, contratto in scadenza e in cerca di una nuova avventura. La valigia è pronta, ora serve trovare in fretta un accordo che vada bene a tutti", spiega la Gazzetta dello Sport.