La Gazzetta dello Sport sceglie Nicolò Barella come jolly in mano a Inzaghi per vincere la partita contro il Genoa di Gilardino. I rossoblu, due turni fa, hanno fermato proprio la Juventus al Ferraris, confermandosi avversario di livello.

Inzaghi, però, potrà contare su un Barella finalmente al top della condizione dopo settimane difficili. Toccherà proprio a lui - secondo la rosea - tenere alta la tensione agonistica che è il pane del Genoa. Il tema del match è scontato: il Genoa andrà in aggressione, soprattutto provando a soffocare il genio di Calhanoglu. E allora toccherà a Barella tagliare e cucire il gioco dei nerazzurri, proprio come fatto con il Lecce una settimana fa.