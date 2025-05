Questa sera San Siro sarà strapieno per assistere alla finale di Champions League tra Inter e PSG. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lo stadio sarà ovviamente sold out con circa 51mila posti tutti nerazzurri. Non è questa però l'unica iniziativa: a Milano saranno presenti un'altra decina di maxischermi, con i principali installati presso il World Join Center Milano, i Magazzini Generali, il Pineta Milano di via Messina, il Sunset Play, poi Justme Torre Branca di Camoens, l’Alkemia Lounge Cafè, l’Armònia Music, Hard Rock Cafè, il Lime Milano e infine l’Idroscalo.