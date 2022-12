Esplosione a Reggio Calabria di Giovanni Fabbian, che con gli amaranto ha già messo a segno 5 gol e punta con tutta la squadra di Pippo Inzaghi alla promozione in Serie A. Il centrocampista nell'affare Scalvini tra Inter e Atalanta? "Secondo Marotta e Ausilio vale già quanto Casadei (ceduto in estate al Chelsea per 14 milioni). All’Atalanta evidentemente non pensano di quotarlo più di 10 milioni ma è sicuro che il suo dinamismo piace molto agli scout bergamaschi. Non è da escludere che a breve si aggiungano nuovi pretendenti", sottolinea la Gazzetta dello Sport.