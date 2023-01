Il salto di categoria in estate è nel destino di Giovanni Fabbian, stella della Reggina. E la Gazzetta dello Sport sottolinea come l'Inter, proprietaria del cartellino, tiene d’occhio da vicino. "A partire dai continui scambi di informazioni tra Pippo e Simone Inzaghi: mezzala di inserimento già capace di cinque gol, è il giocatore che meglio ha assorbito il salto diretto dal campionato Primavera alla B, dando l’idea di essere pronto per altri scenari (l’Inter potrebbe girarlo all’Atalanta nell’operazione Scalvini)".