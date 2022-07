Paulo Dybala alla fine ha ripiegato sulla Roma: l'Inter non è riuscita a trovargli uno spazio e pure altre mete a lui gradite non si sono rese disponibili. "Con Beppe Marotta si erano sentiti l’ultima volta qualche giorno fa, il nerazzurro gli aveva chiesto di aspettare e tra pochi giorni avrebbe dovuto rivedere i suoi agenti (oltre ad Antun, alla trattativa ha lavorato l’intermediario Fabrizio De Vecchi). Però dopo l’ultima chiamata dello Special One c’è stato un clic nella testa di Paulo, che ha chiesto ad Antun di annullare tutto e di chiudere in fretta con la Roma", racconta la Gazzetta dello Sport.