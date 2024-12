L'Inter vola sulle ali. Ed è proprio il caso di dirlo, soprattutto dopo quanto visto all'Olimpico lunedì sera, quando Dimarco e Dumfries sono stati letteralmente devastanti sulle fasce contro la Lazio. Entrambi a mille, entrambi decisivi per il 6-0 finale con gol e assist (peraltro nel caso della firma dell'azzurro l'assist è arrivato proprio dall'ex PSV).

La Gazzetta dello Sport evidenzia lo strapotere degli esterni di Inzaghi, accomunati anche dal rinnovo recente e da numeri che adesso mettono tutti d'accordo. "Federico, costo storico a bilancio 5,2 milioni (tanto fu pagata la recompra al Sion nel 2018). Denzel, costo storico a bilancio 15,1 milioni, i soldi versati al Psv bonus compresi. Il totale fa 20 milioni abbondanti. Oggi, se a un club (ricco) in giro per l’Europa venisse mai in mente di replicare quel che la D2 sta facendo nell’Inter, servirebbero (forse) 100 milioni di euro per convincere l’Inter a imbarcarli sull’aereo, cinque volte tanto appunto", si legge.

Dumfries e Dimarco. Dimarco e Dumfries. Entrambi sono cresciuti esponenzialmente anche grazie all'evoluzione del 3-5-2 di Inzaghi, nel quale agiscono quasi più da ali offensive che non da terzini. Oltre alla qualità e all'attitudine, a fare la differenza è soprattutto la continuità.