Saranno tanti gli intrecci tra Inter e Juve nel derby d'Italia di stasera. A partire dalla sfida tra i fratelli Thuram, figli di quel Lilian che ha scritto pagine della sua storia calcistica in bianconero. A proposito di figli d'arte, un Conceicao tornerà a San Siro ma non la maglia della Vecchia Signora, su quel campo in cui il padre dal 2001 al 2003 ha fatto su e giù sulla fascia in nerazzurro.

Ci saranno, ovviamente, anche tanti ex: tra i pali gli ospiti schierano Michele Di Gregorio, portiere cresciuto nel vivaio interista. In panchina ci andrà Thiago Motta, una delle leggende del Triplete con José Mourinho. In tribuna siederà Beppe Marotta per il suo primo Inter-Juve da presidente nerazzurro dopo essere stato dirigente di successo a Torino. Sottolineando questi incroci, la Gazzetta dello Sport lancia anche una suggestione: "Marotta e Motta sono figure compatibili, potrebbero lavorare assieme e non è escluso che in futuro accada, anche se Marotta ha detto che oltre l'Inter non ci sarà un altro club e che si occuperà di giovani. Vedremo", si legge nell'articolo.