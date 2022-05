L'Inter conquista l'ottava Coppa Italia della sua storia. E lo fa al termine di un match clamoroso, una finale ricchissima di colpi di scena all'Olimpico dove i nerazzurri hanno superato la Juventus di Massimiliano Allegri per 4-2. Un incontro incredibile, aperto dalla prodezza di Nicolò Barella nel primo tempo e che vede i bianconeri ribaltare la situazione con un micidiale uno-due a inizio ripresa firmato da Alvaro Morata e Dusan Vlahovic. Un doppio gancio che però fa barcollare ma non mollare i nerazzurri, che si rianimano e all'80esimo riprendono il risultato col rigore di Hakan Calhanoglu, per poi chiudere la contesa nel primo tempo supplementare con la doppietta di Ivan Perisic, che con il suo gol capolavoro e un altro rigore spacca definitivamente. Allegri, espulso dopo aver cercato due volte la rissa da saloon vicino l'area interista, chiuderà la stagione con zero titoli, mentre Simone Inzaghi si gode il suo secondo trionfo interista dopo la Supercoppa.

IL TABELLINO

JUVENTUS-INTER 2-4

MARCATORI: 7' Barella (I), 50' Morata (J), 52' Vlahovic (J), 80' Calhanoglu (I, rig.), 99', 102' Perisic (I, 1 rig.)

JUVENTUS: 36 Perin; 6 Danilo (41' 9 Morata), 4 De Ligt, 3 Chiellini (84' 5 Arthur), 12 Alex Sandro (91' 17 Pellegrini); 28 Zakaria (66' 27 Locatelli), 25 Rabiot; 11 Cuadrado, 10 Dybala (100' 18 Kean), 20 Bernardeschi (66' 19 Bonucci); 7 Vlahovic.



In panchina: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 38 Ake, 41 Nicolussi, 47 Miretti.



Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER: 1 Handanovic; 33 D'Ambrosio (63' 32 Dimarco, 116' 95 Bastoni), 6 De Vrij, 37 Skriniar; 36 Darmian (63' 2 Dumfries), 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu (91' 22 Vidal), 14 Perisic; 9 Dzeko (63' 19 Correa), 10 Lautaro Martinez (91' 7 Sanchez).



In panchina: 21 Cordaz, 97 Radu, 5 Gagliardini, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi.

Arbitro: Valeri. Assistenti: Giallatini - Preti. Quarto Uomo: Sozza. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Abisso. Assistente riserva: Longo.

Note

Spettatori: 67.994

Espulso: Allegri (J) al 104esimo

Ammoniti: Brozovic (I), Allegri (J), Fabris (I, vice all.), Locatelli (J), Vidal (I)

Corner: 7-9

Recupero: 1°T 2', 2°T 4'. 1°ts 2', 2° ts 2'.

RIVIVI LA DIRETTA TESTUALE DI JUVENTUS-INTER

23.57 - Grande festa in campo con la Coppa in mano, festa che presumibilmente andrà avanti tutta la notte. Seguite su FcInterNews.it tutte le dichiarazioni del post-partita. Christian Liotta vi saluta e vi dà appuntamento per Cagliari-Inter di domenica sera.

23.53 - SAMIR HANDANOVIC ALZA LA COPPA! L'INTER VINCE LA COPPA ITALIA 2021-2022!

23.52 - Arriva sul palco d'onore l'Inter, D'Ambrosio bacia la Coppa.

23.50 - La Juve va sul palco per la medaglia d'argento, Vlahovic si toglie il premio e Allegri va via con il volto contrariato.

23.49 - Inizia la premiazione, tocca allo staff arbitrale.

23.39 - Anche Steven Zhang va in campo per festeggiare con la squadra, radunata sotto la Curva Nord. Vittorie importanti da festeggiare sul campo, e la dirigenza interista lo sa.

122' - ED E' FINITA!!! L'INTER CONQUISTA LA SUA OTTAVA COPPA ITALIA SUPERANDO LA JUVENTUS PER 4-2!!!!

121' - Vlahovic svetta su Bastoni e prova a deviare di testa, pallone di poco fuori.

120' - Due minuti di recupero anche per il secondo supplementare.

119' - Vidal ammonito per un fallo su Cuadrado. Il cileno ha da ridire verso l'avversario.

118' - Barella lancia Correa in uno contro uno con Cuadrado. L'argentino si perde in area e viene rimontato.

116' - Ultimi minuti per Bastoni, che rileva Dimarco.

115' - Sanchez torna in campo. Brozovic sballa completamente il rinvio, palla in fallo laterale.

112' - Kean resiste alla carica di Vidal, poi getta alle ortiche il cross. Sanchez a terra dolorante dopo un calcione di Cuadrado.

111' - Perisic vorrebbe un corner, Valeri non è d'accordo. Sbagliando, il croato protesta.

110' - Tiraccio di Pellegrini da punizione, palla che finisce non si sa dove.

109' - Fallo di De Vrij su Arthur.

108' - Possesso palla della Juve appena oltre la metà campo, pochi gli spazi concessi dall'Inter che recupera.

23.20 - La Juve batte il calcio d'inizio del secondo supplementare: PARTITI!

23.19 - Carica del gruppo nerazzurro, catechizzato da Farris.

108' 1ts - Nessun intervento, Valeri fischia la fine del primo tempo supplementare.

107' 1ts - Azione a tamburo battente della Juventus, De Ligt calcia alto. Proteste bianconere per un tocco di De Vrij su Vlahovic, controllo del Var.

106' 1ts - Due minuti di recupero.

104' - Espulso Allegri! Il tecnico della Juventus cerca di farsi giustizia nuovamente nell'area tecnica dell'Inter, inevitabile il rosso. Nuova baruffa in campo.

IL GOL DI PERISIC: Gol da artista del croato, una pennellata clamorosa di sinistro sull'assist di Dimarco che non lascia scampo a Perin.

102' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! IVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNN PERIIIIIIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIICCCC!!

100' - Esce Dybala, in campo Kean.

99' - Si incarica della battuta Perisic... GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRR!!! IVAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNN PERIIIIIIIIISIIIIIIIIIIICCCCCCCCCCC!!! Perin spiazzato, rigore ottimo del croato.

97' - Valeri torna e assegna il calcio di rigore.

96' - Attenzione, check in sala Var per un contrasto De Ligt-De Vrij nell'area della Juve. Valeri va all'on field review

95' - Strappo di Barella, Morata commette fallo su di lui. Poi i due non si scambiano propriamente parole dolci.

92' - Ci prova Sanchez da fuori, tiro centrale parato da Perin.

22.59 - Primo pallone dei supplementari per l'Inter: PARTITI!

22.59 - Allegri si gioca un nuovo cambio nel supplementare: Pellegrini per Alex Sandro.

22.57 - L'inizio a rullo compressore della Juve, che nel giro di due minuti capovolge l'esito della gara coi gol di Alvaro Morata e Dusan Vlahovic, spaventa l'Inter che però riesce a riprendere campo cammin facendo e all'80esimo trova la rete del pari col calcio di rigore di Hakan Calhanoglu. Si andrà quindi ai tempi supplementari.

94' - Valeri fischia la fine dei tempi regolamentari: anche questa volta, si andrà ai supplementari.

92' - Fallo in ritardo su Correa, ammonito Locatelli.

91' - Tre di recupero. Vidal entra per Calhanoglu, Sanchez rileva un Lautaro Martinez che non accetta la decisione.

90' - Nell'Inter si prepara ad entrare il duo cileno Sanchez-Vidal

88' - Tiro dalla distanza di Calhanoglu, che non inquadra lo specchio della porta.

86' - Grande furbizia di Lautaro che strappa il fallo a De Ligt.

84' - Esce Chiellini, probabilmente il migliore in campo: entra Arthur.

83' - Valeri provvede: ammoniti i due litiganti.

82' - Perisic prova a lanciare Lautaro, anticipato da un monumentale Chiellini che prende anche fallo. Allegri litiga con Farris.