Buone notizie per Italiano dopo l'amichevole tra il Bologna e lo Zola Predosa. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, c'è da segnalare la doppietta di Castro, apparso in miglioramento ieri mattina a Casteldebole contro la squadra di Eccellenza, alternandosi con Odgaard, l'altro acciaccato.

Italiano sta provando a recuperare entrambi dopo che ultimamente li aveva potuti utilizzare solo a singhiozzo per via di fastidi fisici. Odgaard gestisce l’infiammazione e la percentuale circa la sua presenza in campo a Pasqua sale in maniera netta. Castro sta via via smaltendo quella botta al piede subita in allenamento sognando l’esordio con l’Argentina. Quel pestone procura ancora fastidi, ma il tempo sana anche gli ematomi più fastidiosi. Così, Castro mira l’Inter. Possibile una staffetta con Dallinga.

Certamente out Skorupski, Casale, Calabria e Ferguson.