È di ieri la notizia ufficiale: Benfica-Inter, match di Champions League in programma mercoledì prossimo a Lisbona, si giocherà a porte aperte. Per la gioia dei circa 3mila tifosi nerazzurri che avevano già prenotato viaggio, hotel e comprato i biglietti.

C'era il rischio porte chiuse - come conferma la Gazzetta dello Sport - a causa dei disordini causati dai tifosi del Benfica in trasferta a San Sebastian: la decisione della Disciplinare Uefa è stata quella di punire il club con 25mila euro e vietare ai supporter portoghesi l'acquisto dei tagliandi per la prossima trasferta europea.