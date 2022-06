Kristjan Asllani avrà l'arduo compito di non far rimpiangere Brozovic quando il croato sarà indisponibile oppure quando Inzaghi deciderà di dargli qualche minuti di riposo. L'albanese, in arrivo dall'Empoli, è l'alternativa che l'anno scorso è sempre mancata al tecnico nerazzurro. Secondo la Gazzetta dello Sport, quello di Asllani è il profilo perfetto per l'esigenza: giovane, quindi in grado di accettare la panchina senza turbolenze e, allo stesso tempo, pronto a rubare i segreti al campione croato. "Motorino infaticabile come Brozovic. Ha visione e palleggio - si legge -. Le origini da trequartista tradiscono una qualità che sarà utile anche da mezzala d'impostazione. Gran colpo se mantiene le promesse".