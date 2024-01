La Gazzetta dello Sport distrugge la prova di Marko Arnautovic e va anche oltre: secondo il giornale, la partita di ieri è una di quelle che "ti restano addosso", con errori difficili da farsi scivolare via. Già dimenticato il gol di Genova che pareva aver ridato a Inzaghi un'alternativa in più per l'attacco.

La Gazzetta mette tutto nel calderone: si legge dell'errore a inizio azione del pari del Verona (ma l'austriaco subisce fallo...), del mancato colpo di testa sulla linea di porta dopo cross di Acerbi e del "salvataggio" sulla linea dopo colpo di testa di Pavard (che in realtà salvataggio non è perché la palla stava comunque andando a fondo campo e non nello specchio della porta).

La sensazione è che i giornali, pur di seguire la moda dopo una prova effettivamente insufficiente, ingigantiscano la narrazione attorno al numero 8 nerazzurro. Inzaghi deve sperare in una reazione dell'ex Bologna e pure di Sanchez: impensabile andare avanti con due soli attaccanti.