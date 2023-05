Dopo il successo nel derby di Coppa, l'Inter tornerà domani in scena in campionato con una fondamentale partita contro il Sassuolo. Sono le ultime battute, quelle decisive, della stagione. "Per renderla indimenticabile, Inzaghi ha comunque ancora qualche partita - scrive il Corriere della Sera -. Le certezze adesso sono i quasi 110 milioni già guadagnati con le Coppe, compresi l’accesso alla Supercoppa in Arabia e l’incasso di martedì prossimo. A questi si possono aggiungere i 50 milioni per un posto tra le prime 4: insomma si può dire che la perdita di Skriniar a zero euro sia stata compensata nel modo migliore".

A zero o quasi, in ogni caso, sono arrivati anche Onana, Darmian, Mkhitaryan, Calhanoglu e Dzeko, cinque titolari inamovibili di questa Inter.