Ancora un incontro tra il direttore sportivo dell' Inter Piero Ausilio e Mateu Alemany , capo dell’area sportiva del Barcellona. L'incontro è avvenuto proprio nella città catalana, dove i due dirigenti hanno approfittato vedersì in un clima informale ma con due nomi in mente: Marcelo Brozovic e Franck Kessie .

Secondo il Corriere della Sera il blitz di Ausilio in Spagna è stato fatto in compagnia dell'agente di mercato Edoardo Crnjar, procuratore anche di Roberto De Zerbi: "Per ora solo una visita di cortesia, in attesa di approfondire in estate l’eventuale scambio fra Kessie e Brozovic" si legge sul quotidiano milanese.