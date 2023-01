Edin Dzeko è uno dei giocatori il cui contratto è in scadenza a giugno. Come scrive il Corriere della Sera, sta dimostrando di meritare il rinnovo e l'Inter gliene sottoporrà uno di entità inferiore ai 5,5 milioni a stagione attualmente percepiti. Il bosniaco vuole restare, scrive il Corsera, ma non accetterà riduzioni consistenti.