La vittoria dell'Inter a Cagliari porta la firma di Lautaro Martinez e Francesco Pio Esposito, un bomber affermato e uno rampa di lancio. Il Corriere della Sera analizza l'ultima prestazione nerazzurra focalizzandosi sui due attaccanti di Chivu a segno all'Unipol Domus e poi spostando il discorso sulla caccia all'anti-Napoli.

Il Milan è atteso questa sera dallo scontro diretto contro gli azzurri, mentre la Juventus (definita dal quotidiano come "un'incompiuta") ieri ha rallentato con il secondo pareggio di fila. "Ma neppure l'Inter ruba la scena, anche se sono tante le notizie positive - scrive il Corsera -. Sembra la squadra di Inzaghi con Chivu in panchina, sia nella buona che nella cattiva sorte".