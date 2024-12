Il Monza è alla ricerca di un attaccante per il mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera sul giornale di oggi, sarebbero state chieste informazioni all'Inter per quel che riguarda la situazione di Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Ad oggi, però, gli ingaggi sono considerati non in linea con le esigenze societarie dei brianzoli.