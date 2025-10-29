Il progetto "dominante contro ogni avversario" di Cristian Chivu ha mostrato qualche crepa contro squadre all'attacco e dal centrocampo più strutturato, secondo l'analisi del Corriere della Sera. La Fiorentina, ancora senza vittorie e in crisi, può essere una trappola, con Kean, Gudmundsson e Dzeko pronti a colpire.

Mai vincenti quest'anno in campionato, i viola hanno però pareggiato una volta in trasferta e a San Siro, col Milan. Dovesse perdere con l'Inter, Pioli non rischierebbe comunque il posto, secondo il quotidiano.

Dalla vigilia tormentata arriveranno le scelte di Chivu, Esposito è in vantaggio su Bonny e a centrocampo è ballottaggio Sucic-Zielinski per sostituire Mkhitaryan.