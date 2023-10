L'edizione odierna del Corriere della Sera si concentra sui colpi del mercato estivo in Serie A e su chi sta incidendo più di altri sul rendimento della squadra. Sono già infatti 52 su 209 le reti dei nuovi acquisti dell'estate, con Romelu Lukaku alla Roma in cima alla lista. Milan e Inter si stanno avvalendo del contributo dei nuovi arrivati Christian Pulisic e Marcus Thuram: i rossoneri hanno 4 punti in più dell'anno scorso, i nerazzurri 7. 4 gol e un assist per lo statunitense, due gol e 5 assist per il francese.

"L'Inter, dopo i no di Romelu e di Scamacca ha fatto altre scelte, investendo su Frattesi, che ora rientrerà dopo l'infortunio e su Pavard, un difensore campione del mondo: Arnautovic, Sanchez (e pure Cuadrado) tra infortuni e ritardi di condizione però fin qui pesano al contrario. Su questo snodo passa una parte dei destini nerazzurri", scrive il quotidiano.