Se la permanenza di Mehdi Taremi, dopo l'annata incolore dell'iraniano, era parecchio in dubbio, l'assalto a Lookman ha fatto chiarezza: l'attacco nerazzurro, nella prossima stagione, sarà composto da "Lautaro e Thuram le conferme, Bonny e Pio Esposito le new-entry già definite, più il nigeriano (o un’alternativa con le stesse caratteristiche) a cui, appunto, sarà Taremi a fare posto" si legge sul Corriere dello Sport che sull'ex-Porto, ancora 'bloccato' in Iran, aggiunge: "Non si opporrà all’addio, ma la sua richiesta è di rimanere in Europa".



Nelle scorse settimane erano arrivate alcune richieste di informazioni: Besiktas in prima fila, Nottingham Forest e poi Fulham in seconda, e proprio il Fulham è il club all’apparenza più interessato. Un altro nome è quello del Fenerbahce, squadra alla quale è stato proposto dagli agenti, ma attualmente si è trattato solo di approcci iniziali e "per ipotizzare qualcosa di più concreto, la sensazione è che, innanzitutto, Taremi debba lasciare l’Iran".