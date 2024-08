Mehdi Taremi titolare contro il Lecce? L'idea non è così campata in area, almeno non secondo il Corriere dello Sport. L'iraniano, a Genova, ha saputo farsi trovare pronto, mettendo anche lo zampino nell'azione che ha portato al momentaneo 2-1 di Thuram. Soprattutto, è arrivata la conferma di aver smaltito totalmente il fastidio muscolare che gli aveva fatto saltare gli ultimi test del precampionato.

Considerando la necessità di Lautaro di mettersi al pari con i compagni per quanto riguarda la condizione fisica, ecco che una maglia dal 1' per l'ex Porto è un'opzione da prendere realmente in considerazione. Anche perché Taremi, già nelle amichevoli, aveva dimostrato di essersi calato alla svelta negli schemi offensivi di Inzaghi, cucendo il gioco con il resto della squadra e finalizzando le azioni prodotte dai compagni.