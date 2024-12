Come spiega il Corriere dello Sport, sono stati già decisi gli arbitri per la Supercoppa. Il designatore Rocchi ha punta to su Sozza, Colombo e Chiffi, compiti già definiti ma non granitici.

Sozza per la finale del 6 gennaio, come IV Fabbri, nel VOR Marini e Doveri (assistenti dopo le semifinali). Semifinali: inizia Chiffi (che ha preso il posto di Marcenaro dopo il brutto Fiorentina-Udinese, non è infortunato, ieri era IV a Milano) giovedì in Inter-Atalanta (assistenti Cecconi e Khaled; IV Zufferli; VAR Abisso e AVAR Meraviglia), poi Colombo il 3 in Juve-Milan (Perrotti e Dei Giudici; IV G. Ayroldi; VAR Paterna, AVAR Marini).