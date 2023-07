Ieri anche il ds Piero Ausilio è sbarcato a Tokyo, raggiungendo la squadra e assicurando lo stretto contatto con Simone Inzaghi e Beppe Marotta, rimasto in Italia. Con l'arrivo di Steven Zhang il focus sarà tutto sul mercato, dove mancano all'appello due portieri, un attaccante, un centrocampista e un difensore.

Il Corriere dello Sport parte dalla trattativa per Yann Sommer che potrebbe sbloccarsi definitivamente già nel weekend, ma anche slittare alla prossima settimana. Per quanto riguarda l'attacco, invece, l'Atletico Madrid continua a chiedere 20,5 milioni di euro per Alvaro Morata, una cifra considerata però eccessiva sia dall'Inter che dalla Roma. Se la preferenza di Inzaghi va allo spagnolo, "quella di Ausilio va a Balogun - scrive il Corsport -. Che, “geograficamente”, si trova a Los Angeles con l’Arsenal. Solo che Arteta lo ha messo in fondo alle gerarchie, tanto da non giocare nemmeno in amichevole. Chissà che la situazione non agevoli l’Inter nell’ottenere le condizioni desiderate. Certo è che difficile immaginare i Gunners scendere sotto la richiesta di 35-40 milioni di euro".

Tra i profili in corsa resiste anche Beto, ora in Austria a Bad Kleinkirchheim in ritiro con l’Udinese, accompagnato da Taremi e Scamacca, che potrevbbe diventare un obiettivo concreto se l'Inter riuscisse a trovare una sistemazione a Correa.