Yann Sommer, una decina di giorni fa, ha deciso di dare addio alla nazionale svizzera per dedicarsi solo all'Inter. Ma il futuro - come sottolinea il Corriere dello Sport - resta in bilico: il contratto scade nel 2025 e dietro c'è un Martinez che soffia forte.

Eppure Sommer non ha nessuna intenzione di abdicare. Secondo il CdS, lo svizzero se la vuole giocare, in modo da convincere l’Inter ad allungare la sua avventura. L’eventualità è tutt’altro che da escludere. Tanto che in viale Liberazione si sono tenuti l’opzione per un rinnovo annuale. Poi, chiaramente, la gerarchia per la nuova stagione sarebbe tutta da decifrare. Martinez è arrivato a Milano dopo un investimento di 15 milioni compresi i bonus: non poco viste le ristrettezze nerazzurre.

Di certo, già in questa stagione è lecito attendersi un impiego maggiore del vice-Sommer rispetto all'anno scorso. Poi si vedrà...