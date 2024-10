Il Corriere dello Sport pone l'attenzione sul botta e risposta a distanza in conferenza stampa tra Simone Inzaghi e Thiago Motta sul tema della squadra favorita nella corsa scudetto. In particolare, riportando le dichiarazioni del tecnico piacentino, sul quotidiano romano si legge che l'Inter, come già accaduto nella passata stagione, non vuole nascondersi rispetto agli obiettivi. "Non so se si tratti di strategia, o altro, so solo quelli che sono i nostri obiettivi, ovvero giocare il maggior numero di partite, in modo da andare il più avanti possibile nelle Coppe, e dare soddisfazioni in campionato", le parole del piacentino. Una replica con la quale, secondo il Corsport, Inzaghi ha contenuto la voglia di rispondere in maniera più diretta al collega che gli aveva messo tutta la pressione sulle spalle in chiave tricolore. Al contempo, però, non è mancata la puntualizzazione: "Tante squadre hanno investito tantissimo, allo scopo di colmare un grandissimo gap. Sarà un campionato molto più equilibrato degli ultimi due. E ci sono altre 4-5 squadre accreditate come l’Inter". Insomma, “nemico” stanato, chiosa il quotidiano romano.