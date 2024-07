Due nuove idee in casa Inter per coprire l’assenza di Buchanan per i prossimi 4 mesi. Come detto da Ausilio, con Carlos Augusto a darsi il cambio con Dimarco, i nerazzurri danno al caccia a un braccetto mancino: spuntano i nomi di Vasquez del Genoa e di Pirola della Salernitana, ma solo in prestito con diritto.

La linea è tracciata secondo il Corsport: si cercano occasioni, considerando che un nuovo innesto non era in programma. Si valuterebbe un investimento solo per un elemento giovane e di prospettiva. L'alternativa è il mercato degli svincolati, e qui il profilo caldo è quello di Hermoso (anche se età e ingaggio elevato lasciano più di un dubbio).