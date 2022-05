Come ricorda il Corriere dello Sport, il nome di Cambiaso del Genoa è da tempo sul taccuino dei nerazzurri, ma il suo non è l'unico profilo seguito. Occhio alla candidatura di Bellanova, che però è destro e il suo arrivo porterebbe Darmian a diventare lui il back-up di Gosens a sinistra. "Opzioni più care sono soprattutto Udogie dell'Udinese (15-20 milioni) e Kostic dell'Eintracht Francoforte. Quest'ultimo ha un solo anno di contratto con i tedeschi e, come agente, Alessandro Lucci, lo stesso di Dzeko e Correa. Il trentenne serbo è stato per anni tra gli obiettivi", ricorda il Corsport.