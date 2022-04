Non è sfuggita ai colleghi del Corriere dello Sport la frase sibillina pronunciata da Beppe Marotta prima di Juve-Inter, di fronte alla domanda sul possibile interessamento dei nerazzurri nei confronti del free agent Paulo Dybala: "Là davanti per ora siamo a posto e abbiamo anche giovani interessanti a giro come Satriano. Non entro nella situazione di Dybala che tra l'altro non è l'unico giocatore a parametro zero della Juventus, del Milan e dell'Inter", le parole dell'ad nerazzurro. Che il quotidiano romano prova a leggere tra le righe così: "Voleva forse lanciare un messaggio a Bernardeschi, un elemento che potrebbe essere utile al progetto italiano che l'ad ha in mente?".