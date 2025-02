Ancora un gol e Lautaro diventa il primo giocatore straniero nella storia dell’Inter ad andare in doppia cifra di reti in sei stagioni diverse in campionato. Un dato che fa impressione, come sottolinea il Corriere dello Sport: al momento in Serie A è a quota 9 centri e in questa speciale graduatoria è appaiato a quota 5 stagioni con Icardi e Nyers. Con un’altra rete affiancherebbe o si metterebbe in scia ai nerazzurri italiani più prolifici, visto che a 6 campionati in doppia cifra sono arrivati sia Boninsegna sia Vieri. Fino a 8 si è spinto Altobelli mentre in cima a 9 ci sono Meazza e Lorenzi.

Dopo un avvio difficile, durato mesi, adesso il Toro è tornato lui e sta trascinando l'Inter dalla Supercoppa. Soprattutto adesso che per Inzaghi in attacco le scelte sono limitate, a causa dei problemi fisici di Thuram e Arnautovic, secondo il quotidiano romano al capitano verrà chiesto un supplemento di straordinari. La forma fisica è al top, la Juve è avvisata.