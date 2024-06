"Sostanza, corsa, equilibrio, spinta, recupero". Ma non solo. Nicolò Barella "è in grado di adattarsi a qualsiasi ruolo nel centrocampo, potendo essere impiegato come trequartista, mediano o mezzala: ha tutto" si legge sul Corriere dello Sport a proposito del centrocampista sardo, perno e bandiera dell'Inter e dell'Italia, giocatore che Spalletti ha fortunatamente ritrovato in vista dell'esordio di questa sera contro l'Albania. Un recupero che permette al ct di "elevare il tasso tecnico".

La sua presenza a centrocampo, messa a rischio dal risentimento che lo ha fermato nel mini tour pre-Germania, "è decisiva e mai come questa sera servirà un Barella decisivo in campo" tuona il Corriere dello Sport che sottolinea anche il dilemma del ct di Certaldo, di fronte alla difficile scelta se puntare su un "giocatore che è tornato in gruppo solo nelle ultime ore o risparmiarlo per i due impegni futuri contro la Spagna e la Croazia". Ma il quotidiano romano non ha dubbi: "Spalletti lo farà giocare, lo rischierà perché è questa la partita da vincere. Come si fa quando si battono i rigori (e noi ci abbiamo vinto un Europeo), i migliori tirano per primi. Ecco perché il ct lo schiererà a centrocampo, è uno dei superstiti dell’Europeo vinto a Wembley. Servono le sue capacità di interdire, i suoi inserimenti ad aggredire gli spazi, la sua capacità di legare il gioco e riproporre, oltre che l’importanza in fase di rifinitura (7 assist in totale con l’Inter nell’ultima stagione) e anche di finalizzazione".