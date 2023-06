La storia è nota. Federico Dimarco era considerato più il backup di Bastoni come braccetto che non un quinto a sinistra. Poi - come racconta oggi il Corriere dello Sport - l'addio di Ivan Perisic ha in qualche modo spalancato le porte alla crescita impetuosa del biondo mancino. "Con il rinnovo e la permanenza di Perisic a San Siro, per il venticinquenne italiano non ci sarebbe stato lo stesso spazio e tanto meno le stesse opportunità di lasciare il segno - si legge -. Probabilmente avrebbe fatto ancora il vice di Bastoni, senza esplorare potenzialità nascoste e senza varcare quei confini in cui poi si è dimostrato micidiale: i recuperi difensivi abbinati alla capacità di saltare l’uomo, l’alternanza tra cross pennellati e palloni mandati in rete con il sangue freddo di una punta".

Ora, invece, Dimas è un esterno eccezionale, tra i migliori d'Europa. L'ultimo assist di Perisic in maglia nerazzurra.