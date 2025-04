Mossa a sorpresa per Inzaghi? Thuram sta meglio, ma vederlo titolare - secondo il Corriere dello Sport - sarebbe una sorpresa. E allora? Chi con Lautaro domani a Barcellona?

Considerando Correa fuori lista Uefa, le non perfette condizioni di Arnautovic (stanco dopo i 90 minuti con la Roma) e le deludenti prestazioni di Taremi, attenzione all'idea innovativa del tecnico nerazzurro. Secondo il quotidiano romano, Inzaghi starebbe valutando l'ipotesi di piazzare Frattesi attorno a Lautaro.

"In allenamento sono stati fatti degli esperimenti, ma la soluzione non è mai stata provata in partita sul campo e andrà ben ponderata data l’importanza della sfida in Catalogna", si legge.