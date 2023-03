Il Corriere dello Sport apre oggi il giornale con un "Forza Inzaghi" in prima pagina a sostegno del tecnico nerazzurro, nel giorno di Porto-Inter. Nell'articolo principale di presentazione della gara, il quotidiano difende la posizione del tecnico, pur sottolineando come l'ipotesi di un addio a fine stagione sia attualmente una possibilità. "Almeno la presenza di Zhang, salito sul charter della squadra diretta in Portogallo, lo ha rassicurato. Il presidente non lo molla - scrive il Corsport -. Dopo i ko di Bologna e La Spezia, la critica lo ha fatto a pezzi e nessun dirigente lo ha difeso. Non un bel segnale. Marotta ha escluso il cambio in panchina in caso di eliminazione, ma l’ipotesi di un divorzio a giugno con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del contratto resta sul tavolo. Vivissima, concreta, forse inevitabile anche se dovesse chiudere tra le prime quattro in campionato".