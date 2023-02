"La tentazione c’è. Poi è chiaro che occorre fare i conti con la realtà. Inzaghi, comunque, sta accarezzando l’idea di una mossa a sorpresa, ovvero lanciare Lukaku dal primo minuto. Ancora non ha deciso. Lo farà soltanto questa mattina, dopo l’ultima rifinitura. Rispetto a qualche giorno fa, però, le quotazioni di Big Rom sono in netto rialzo e la maglia da titolare per Dzeko non è più così scontata". Anche il Corriere dello Sport rivela il dubbio per il tecnico nerazzurro: belga o bosniaco con Lautaro? In tal senso, l'infortunio di Correa potrebbe condizionare la scelta iniziale. "Le sue condizioni saranno più chiare dopo gli accertamenti. Non si sbaglia però a immaginare che sia a rischio per il match di andata degli ottavi di Champions con il Porto", aggiunge il quotidiano romano. "Quello tra il bosniaco e il belga è l’unico vero dubbio che accompagna la vigilia nerazzurra. In merito a Skriniar, il tecnico piacentino è stato sufficientemente chiaro in conferenza, facendo capire che sarà al suo posto. In panchina si rivedranno Handanovic e Brozovic, con quest’ultimo possibile cambio in mezzo al campo per il finale di gara".