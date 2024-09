Il Corriere dello Sport lo scrive in modo chiaro: alla fine della partita di Udine, i segnali positivi sono superiori a quelli negativi. Soprattutto, Inzaghi ha avuto la reazione che cercava dopo il derby perso.

Ma è un'Inter che fa e disfa: dominando l'Udinese, ritrovando i gol di Lautaro, avendo risposte da Frattesi, ma tenendo in vista i friulani con gli ormai soliti errori difensivi. Il problema resta proprio questo: impensabile che una gara del genere sia rimasta aperta fino all’ultimo secondo per colpe proprie più che per meriti degli avversari.

Due gol incassati sugli unici due veri tiri verso Sommer: proprio quest’ultimo è il difetto da sistemare con maggiore urgenza.