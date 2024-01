Record personale per Simone Inzaghi a livello di punti nel girone di andata: mai aveva toccato quota 48 in carriera. Adesso il prossimo step - secondo il Corriere dello Sport - sarà quello di migliorare lo score nel girone di ritorno, nel quale il tecnico piacentino è da sempre meno incisivo.

Rispetto a due anni fa, quando la sua Inter chiuse sempre in testa al giro di boa, i punti sono 2 in più: quella squadra segnava di più (49 contro gli attuali 44), ma subiva anche di più (15 contro 9). Ora per il tecnico nerazzurro c’è un doppio tabù da abbattere: sulle panchine di Lazio e Inter al ritorno non ha mai fatto meglio dell'andata e non hai mai superato quota 40 punti.