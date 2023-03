Tra domani e giovedì è in agenda un incontro tra l'Inter e Andrea Catellani, attuale responsabile del settore giovanile della Spal e candidato numero uno per prendere il posto di Samaden al comando del settore giovanile nerazzurro. "Ci sono però un paio di questioni da risolvere - spiega il Corriere dello Sport -. Innanzitutto, la clausola rescissoria del suo contratto con la Spal. E poi l’eventualità, come desidererebbe lo stesso Catellani, di prevedere un percorso che, negli anni, lo porti ad allargare le competenze".